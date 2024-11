Roma, inizia Ranieri atto terzo: la presentazione in diretta

Le perplessità che aveva qualche settimana fa sulla Roma le ha discusse con la proprietà?

Io le cose le dico in faccia e tutto quello che penso alla proprietà le ho dette. La reazione mi ha stupito, per le parole che ha detto e per quanto ci tiene a questa squadra. Friedkin sa di spendere tanti soldi e di non essere riuscito a fare quello che avrebbe voluto. Io mi auguro di riuscire ad esaudire il mandato che mi ha dato e non ho potuto fare altro che accettare. Ringrazio la proprietà per avermi dato questa opportunità.