Roma, Ranieri: "Spiace per la Champions ma abbiamo dato tutto"

Claudio Ranieri ha chiuso la sua straordinaria carriera da allenatore con un piazzamento in Europa League, qualcosa di impensabile quando venne chiamato a novembre con la squadra a soli 13 punti in 12 giornate. "Ho spiegato come dovevamo giocare 4-3-3 o quando metterci a 5 quando loro avevano la palla e con la nostra noi a 3 in avanti - ha detto ai microfoni di Dazn -. Ho sempre detto che fino all’ultimo dovevamo lottare. Dispiace non essere in Champions e faccio i complimenti alla Juventus ma siamo soddisfatti, abbiamo dato tutto".