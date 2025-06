Deschamps sulla finale di Champions: "Non c'è stata partita, Inter stanca"

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il Ct della Francia Didier Deschamps ha parlato così della finale di Champions, vinta 5-0 dal PSG: "Non c'è stata partita, il PSG è stato superiore dall'inizio alla fine. Magari l'Inter aveva poche energie mentali e fisiche dopo aver lottato fino all'ultimo per lo Scudetto e con alcuni come Lautaro non al top. È anche la vittoria di Luis Enrique, rimasto fedele alle sue idee. Il PSG impressiona, ma a novembre era quasi eliminato".