Lazio in prima linea contro il bullismo e il cyberbullismo: martedì il primo convegno

La S.S. Lazio, con il patrocinio e in collaborazione con prestigiosi partner istituzionali e sportivi, organizza il primo convegno dedicato al tema del bullismo e cyberbullismo dal titolo: “Bullismo e Cyberbullismo nella scuola e nello sport: come prevenire e arginare il fenomeno”. L'appuntamento è fissato per martedì 3 giugno 2025 alle ore 09:30 presso la Sala Conferenze dello Stadio Olimpico di Roma. L'iniziativa, fortemente voluta dalla Società biancoceleste e dalla Fondazione S.S. Lazio 1900, vedrà la partecipazione di importanti autorità istituzionali, tra cui il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il Presidente della S.S. Lazio Claudio Lotito.