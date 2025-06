Matteoli: "Inter era cotta, finale disastrosa"

"L'Inter è arrivata cotta a questa partita, i giocatori erano svuotati. La finale è stata disastrosa. Il Psg ha dimostrato più freschezza, sembrava che i giocatori dell'Inter non avessero mai giocato a calcio prima di questa partita e non è normale per una squadra come l'Inter". Così Gianfranco Matteoli, regista dell'Inter dei record, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sulla débâcle dell'Inter in finale di Champions League. E poi da Matteoli un ricordo del presidente Ernesto Pellegrini: "Eravamo tutti molti legati al presidente. Ho un ricordo speciale: ogni volta che mi vedeva, mi diceva che aveva fatto una fesseria a cedermi. Me lo ripeteva sempre. Un grande presidente e una persona eccezionale in tutto".