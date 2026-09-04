Baccin: "Nuovo ds Inter nomina gratificante dopo tanta gavetta"

"E' doveroso fare un saluto in questa nuova veste ufficiale, oggi cade il ventesimo anniversario della scomparsa di Facchetti un campione eterno ed ha quindi un significato ancora più importante. Dico grazie alla società per questo attestato di stima e per questa opportunità". Così Dario Baccin nel corso di un breve intervento, nel corso della conferenza stampa di Cristian Chivu prima di Inter-Napoli, dopo la sua nomina a nuovo direttore sportivo. "Un grazie anche va a Piero Ausilio, oggi se sono qui è anche per la serenità con cui ci siamo confrontati negli ultimi giorni. Con Chivu c'è un grande rapporto dai tempi del settore giovanile e ritrovarci qui dopo anni di gavetta è molto gratificante. Chiedo solo grande rispetto per l'uomo e per il professionista", ha aggiunto.