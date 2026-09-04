Women's Champions League: sorteggiate avversarie di Roma, Juve e Inter

Per il calcio femminile italiano quella al via tra il 22 e il 23 settembre sarà un'edizione della UEFA Women's Champions League storica: tre squadre della Serie A Women parteciperanno infatti alla League Phase, con il sorteggio effettuato oggi a Nyon che ha tracciato la strada che attende Roma, Juventus (entrambe partivano dalla seconda fascia) e Inter (in terza). Per la seconda stagione di fila, il format della Women's Champions League è stato equiparato a quella maschile: girone unico da 18 squadre, sei partite (tre in casa e tre in trasferta) contro sei avversarie diverse, due provenienti da ciascuna fascia. In attesa del calendario che sarà compilato nelle prossime ore, la Roma campione d'Italia affronterà in casa Barcellona, Real Madrid e Servette e in trasferta Chelsea (dove da poche settimane gioca Giulia Dragoni, ex giallorossa), Benfica e Leuven. Curiosità: quattro delle sei avversarie (Barcellona, Chelsea, Real e Leuven) sono le stesse dello scorso anno. La Juventus, invece, se la vedrà in casa con Lione, Benfica e Leuven e in trasferta con Paris Saint-Germain, Hacken e Austria Vienna. Bis rispetto alla scorsa stagione contro Lione e Benfica. Per l'Inter, reduce dalla straordinaria impresa contro il Wolfsburg e all'esordio in League Phase, arrivando dalla terza fascia toccherà il compito più duro: nerazzurre in casa con Arsenal, Hacken e Manchester City e in trasferta contro Lione, Real Madrid e Austria Vienna. Al termine delle sei giornate, le prime quattro squadre in classifica si qualificheranno direttamente ai quarti di finale. Le squadre che si classificheranno dal quinto al dodicesimo posto disputeranno gli spareggi della fase a eliminazione diretta per decidere le quattro restanti qualificate ai quarti di finale.