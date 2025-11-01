Logo SportMediaset

VERSO MILAN-ROMA

Roma, Gasperini: "Sfida scudetto? Questi discorsi li lascio ad altri. Dybala nel momento migliore della sua maturità"

Il tecnico giallorosso alla vigilia della sfida con i rossoneri: "Certi discorsi li lascio ad altri"

di Redazione
01 Nov 2025 - 17:11

"Milan-Roma gara scudetto? Hanno avuto entrambe un'ottima partenza, gli altri discorsi li lascio. Posso condividere che Napoli e Inter hanno qualcosa in più, ma il nostro obiettivo è misurarci con loro dopo averlo fatto con l'Inter". Gian Piero Gasperini presenta così la sfida contro i rossoneri. "In termini di punti difficile dare di più anche se finora hanno prodotto un sesto posto e ora siamo solo all'inizio - ha detto nella conferenza stampa della vigilia - L'obiettivo è cercare di migliorarsi, costruire un impianto di squadra e diventare sempre più competitivi. Speriamo che i punti che faremo siano efficaci".

Sul momento di Dybala: "I problemi di Paulo sono sempre stati gli infortuni, ma lui ha tutte le qualità, non solo tecniche, anche di resistenza e fisiche. Ha fibre di alto livello, sennò non raggiungerebbe certi livelli. Si sta allenando molto bene - ha aggiunto - Prima c'erano dei momenti che si allenava meno perché aveva qualche problema, oggi mi sembra abbia superato anche psicologicamente quel problema e crede di poter raggiungere certe velocità e tirare più forte. Ma è tutta roba nel suo bagaglio e la stiamo tirando fuori. Vorrei fosse una stagione di quelle importanti. Lui, per il calcio di oggi, non è così vecchio, è nel momento migliore della sua maturità calcistica. Deve avere dentro di se la voglia di fare la stagione che ha fatto qualche anno fa".

Gasperini risponde poi stizzito a una domanda su Pellegrini: "Ha giocato poco? Ma se ha giocato sempre. Poi è normale che avendo 25 giocatori, 11 giocano e 14 stanno fuori. Lui gioca, fa bene, qual è il problema? Prendete il buono di quello che c'è - ha aggiunto - e non parliamo sempre di titolari e non titolari".

roma
gasperini

