Roma, Gasperini: "Mai facile vincere in questi ambienti. Dovbyk? Sta crescendo, il gol arriverà"

Il tecnico giallorosso dopo il successo sui Rangers: "Performance così danno fiducia"di Redazione
Gian Piero Gasperini si gode il successo sui Rangers, che permette alla sua Roma di tornare a macinare punti in Europa League: "Vincere su questi campi non è mai semplice, perché l'ambiente è carico e l'avversario è tosto sul piano atletico - l'analisi del tecnico giallorosso a Sky -. Abbiamo fatto una buona partita, con qualche difficoltà che in queste partite ci sta".
Poi l'analisi di un reparto offensivo in crescita: "È fondamentale fare reparto, il secondo gol li ha coinvolti tutti e tre, se trovi fiducia segnando gol così poi sicuramente ne fai altri. Siamo cresciuti sul piano delle prestazioni, a inizio stagione abbiamo fatto risultati con performance meno convincenti, ma ultimamente stiamo migliorando. Anche in sconfitte come quelle con Inter e Milan. Ci esprimiamo meglio e questo ci aiuta".
Infine un commento alla partita di Dovbyk: "Ha una condizione fisica in crescita, si sta avvicinando alla zona gol e prima o poi lo troverà. Sicuramente in attacco soffriamo l'assenza di tre giocatori importanti contemporaneamente, ora cerchiamo di chiudere bene questo ciclo e speriamo di recuperare qualcuno durante la sosta".