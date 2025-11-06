Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
QUI ROMA

Roma, Gasperini: "Mai facile vincere in questi ambienti. Dovbyk? Sta crescendo, il gol arriverà"

Il tecnico giallorosso dopo il successo sui Rangers: "Performance così danno fiducia"

di Redazione
06 Nov 2025 - 23:21
© IPA

© IPA

Gian Piero Gasperini si gode il successo sui Rangers, che permette alla sua Roma di tornare a macinare punti in Europa League: "Vincere su questi campi non è mai semplice, perché l'ambiente è carico e l'avversario è tosto sul piano atletico - l'analisi del tecnico giallorosso a Sky -. Abbiamo fatto una buona partita, con qualche difficoltà che in queste partite ci sta".

Poi l'analisi di un reparto offensivo in crescita: "È fondamentale fare reparto, il secondo gol li ha coinvolti tutti e tre, se trovi fiducia segnando gol così poi sicuramente ne fai altri. Siamo cresciuti sul piano delle prestazioni, a inizio stagione abbiamo fatto risultati con performance meno convincenti, ma ultimamente stiamo migliorando. Anche in sconfitte come quelle con Inter e Milan. Ci esprimiamo meglio e questo ci aiuta".

Infine un commento alla partita di Dovbyk: "Ha una condizione fisica in crescita, si sta avvicinando alla zona gol e prima o poi lo troverà. Sicuramente in attacco soffriamo l'assenza di tre giocatori importanti contemporaneamente, ora cerchiamo di chiudere bene questo ciclo e speriamo di recuperare qualcuno durante la sosta".

gasperini
roma
rangers
europa league

Ultimi video

02:21
DICH MAROTTA SU SAN SIRO DICH

Marotta: "Giornata storica. Costruiremo un nuovo stadio moderno"

02:16
DICH GILARDINO PRE CREMONESE DICH

Gilardino: "La ricetta? Fuoco e tanto cuore"

01:44
MCH ALLENAMENTO DE ROSSI GENOA MCH

De Rossi, primo allenamento con il Genoa

01:43
DICH NICOLA PRE PISA-CREMONESE DICH

Nicola: "Vardy è un animale da partita"

01:18
La Fiorentina riparte

La Fiorentina riparte

01:32
Roma in casa dei Rangers

Roma in casa dei Rangers

01:29
Milan e Inter insieme

Milan e Inter insieme

02:20
Milan, parla Saelemaekers

Milan, parla Saelemaekers

01:31
Napoli ha il mal di gol

Napoli ha il mal di gol

01:46
Vlahovic, cambia tutto

Vlahovic, cambia tutto

02:17
Juric batte la pareggite

Juric batte la pareggite

01:18
Stasera Bologna-Brann

Stasera Bologna-Brann

01:36
Finalmente Lautaro

Finalmente Lautaro

02:15
L'autocritica di Chivu

L'autocritica di Chivu

02:46
DICH BENATIA POST OM-ATALANTA DICH

Benatia: "Il gol? Non lo accetto come non avevo accettato l'episodio di Madrid"

02:21
DICH MAROTTA SU SAN SIRO DICH

Marotta: "Giornata storica. Costruiremo un nuovo stadio moderno"

I più visti di Roma

Dybala, la Roma sorride a metà: c'è lesione ma non starà fuori a lungo

Il rammarico di Gasperini: "Dybala è la perdita più grande, fatico a trovare cosa non è andato"

Pavlovic segna, Maignan ipnotizza Dybala dal dischetto e il Milan fa festa: Allegri a -1 da Conte

Gasperini: "A Glasgow ambiente complicato, le sconfitte in casa ci obbligano a vincere"

GASPERINI E IL GATTO SRV

Un gatto interrompe Gasperini: "Dov'è? Ora risponde lui per me!"

Roma, la maledizione dei rigori e quella di Dybala: serata amara per i giallorossi a San Siro

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:40
Brann, Alexandersson: "Punto prezioso, Bologna nettamente più forte"
23:26
Bologna, Niccolini: "Grande reazione di squadra, potevamo anche vincerla"
23:11
Bologna, Holm: "Questo pareggio è come una sconfitta"
23:05
Roma, Pellegrini: "Era importante vincere, io ora mi sento bene"
22:37
Argentina, tra i convocati di Scaloni c'è anche Lautaro Martinez