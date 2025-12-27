Unicef, iniziativa di Lega calcio serie A per aiutare i bimbi malnutriti

Il mondo del calcio scende in campo a fianco dell'Unicef e dei bambini più vulnerabili: in occasione della 17ma Giornata di Campionato, in programma dal 27 al 29 dicembre, la Lega Calcio Serie A sosterrà la campagna Unicef di raccolta fondi con numero solidale 45525, per curare e proteggere i bambini colpiti dalla malnutrizione e dalle emergenze. Lo slogan della giornata sarà: "Oggi scegli anche tu il nostro modulo: il 45525. E' la tattica vincente per battere la malnutrizione insieme all'Unicef. Invia anche tu un sms al 45525 o chiama da rete fissa. Insieme, facciamo squadra!" "Nel mondo sono oltre 150 milioni i bambini sotto i 5 anni colpiti da malnutrizione cronica, e 42,8 quelli colpiti da malnutrizione acuta. Oltre 470 milioni di bambini - ovvero più di 1 su 6 a livello globale - vivono in aree colpite da conflitti, e patiscono sofferenze inimmaginabili, con i loro diritti violati o negati", ha ricordato Nicola Graziano, presidente dell'Unicef Italia. In tutti gli stadi inoltre sarà trasmesso sui maxi-schermi il video della campagna, mentre in televisione andrà in onda la grafica "Salva i bambini, dona ora al 45525 o su Unicef.it" poco prima del fischio di inizio di ogni partita. Nel pre e post gara, infine, i dirigenti e gli allenatori che si presenteranno ai microfoni per le interviste di rito porteranno sulla propria giacca l'adesivo dell'iniziativa. L'Unicef Italia ringrazia la Lega Calcio Serie A per il sostegno alla campagna di raccolta fondi e per aver condiviso spazi di comunicazione negli stadi. Per aiutare i bambini malnutriti e colpiti dalle emergenze, è possibile donare tramite il numero solidale 45525 con un semplice Sms dal proprio telefono cellulare o con una chiamata da rete fissa: 2 euro al 45525 con Sms inviato da cellulare Windtre, Tim, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali e Fastweb; 5 e 10 euro al 45525 con chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, Windtre, Fastweb e Tiscali; 5 euro al 45525 con chiamata da rete fissa Convergenze e PosteMobile. E' possibile inoltre donare tramite il sito www.unicef.it.