Udinese, Runjaic: "Pareggio meritato, bella reazione dopo Firenze"

"Il pareggio è il risultato giusto per questa partita: sono contento perché abbiamo avuto la giusta reazione dopo Firenze". Lo ha detto il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic, in conferenza stampa, dopo l'1-1 casalingo con la Lazio, maturato all'ultimo secondo del match. "È un punto importante - ha aggiunto - ed è anche la prima volta che riusciamo a recuperare la partita all'ultimo istante nella mia gestione. La nostra squadra oggi non si meritava di perdere, ma il calcio è così e non sempre è giusto. Abbiamo segnato all'ultimo secondo anche grazie all'energia dei nostri tifosi. Anche se avremmo voluto vincere per ripagarli della delusione patita a Firenze, abbiamo fatto un punto e dobbiamo essere soddisfatti, perché la Lazio è un'ottima formazione, ora testa al Como. Siamo sulla buona strada, anche se abbiamo alti e bassi - ha concluso - Sull'episodio finale, temevo che sarebbe potuto andare diversamente, per fortuna non è andata così".