Roma-Friedkin, Pallotta smentisce l'incontro e i tifosi lo criticano

CESSIONE ROMA

Nessuna accelerata particolare, nessuna frenata decisiva: le trattative per la cessione della Roma da James Pallotta a Dan Friedkin procedono con i tempi e i modi previsti per un affare di questa portata. Ieri si sono sparse voci di un incontro negli uffici della Raptor a New York per firmare il preliminare, cosa che ambo le parti hanno smentito. Pallotta, in particolare, si è esposto su Twitter e ha trovato le critiche dei tifosi giallorossi.

Tornato a postare dopo oltre due mesi, l'attuale numero uno della Roma ha smentito tutto rispondendo ad un tweet del giornalista John Solano (RomaPress) che aveva postato la foto del luogo del presunto incontro: "Wow. Questa l'hai sbagliata".

I tifosi giallorossi si sono subito scatenati. Dopotutto il sentimento nella Capitale sponda giallorossa è piuttosto indirizzato, la tifoseria attende la svolta societaria con ansia, la gestione Pallotta nei mesi è stata pesantemente criticata anche attraverso duri striscioni e la speranza è che il nuovo corso Friedkin riporti i giallorossi competitivi su ogni fronte.

Le trattative, come dicevamo, procedono ad oltranza. Se la data del closing sembra essersi spostata in là nel tempo rispetto ad alcune previsioni delle scorse settimane è dovuto alla situazione internazionale legata al coronavirus che ha avuto impatto su ogni aspetto, compreso quello economico-calcistico. Due esempi? I tanti titoli in perdita nella Borsa, cosa accaduta anche alla Roma, e le porte chiuse in Serie A che porteranno mancati incassi. Particolari che ovviamente sono discussi in sede di trattativa e meritano ulteriori approfondimenti.