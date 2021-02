Roma, Fonseca mastica amaro: "Buona prova, ma vince chi segna..."

ROMA

Realista e amareggiato. Così si è presentato ai microfoni Fonseca dopo la sconfitta con la Juve. "Abbiamo giocato bene per quasi tutta la partita, ma non possiamo dimenticare che abbiamo affrontato la Juve - ha spiegato il tecnico della Rom -. Loro hanno difeso bene, i numeri sono numeri, ma ha vinto la partita la squadra che ha fatto gol". "Voglio valutare la prestazione della squadra, abbiamo avuto il coraggio di arrivare qui e fare il nostro gioco", ha aggiunto.

"Abbiamo fatto più tiri, più corner, più possesso ma vince chi segna - ha proseguito Fonseca -. La Juve ha difeso con molti uomini vicino l’area e noi abbiamo sbagliato le ultime scelte, nel resto abbiamo fatto bene". "Penso che non abbiano fatto diversamente per merito della Roma - ha aggiunto -. La Juve ha iniziato a pressare ma il nostro gioco li ha fatti abbassare. E hanno fatto bene". "Non abbiamo la vittoria morale nel calcio, ma posso dire che sono orgoglioso della squadra - ha continuato -. Chi gioca come oggi deve essere fiducioso, la squadra ha mostrato carattere e coraggio. Mi dà fiducia per il futuro".

Poi su Dzeko: "Era pronto a giocare, non ha giocato dall’inizio perché è stata una mia scelta. Borja Mayoral sta giocando bene, ha lavorato per la squadra. E’ stata una mia scelta". "Dzeko in campo con Mayoral? No, la squadra non è pronta per giocare con loro due. Non avevamo bisogno di farlo nemmeno oggi", ha proseguito. "Non abbiamo avuto molte situazioni in cui la difesa non era a posto. Siamo arrivati molte volte vicino l’area e abbiamo sbagliato le ultime decisioni", ha precisato il tecnico della Roma.

Quanto al risultato, Fonseca infine rende onore all'avversario e soprattutto a Ronaldo, autore del gol che ha sbloccato il match. "Ronaldo è il migliore del mondo per questo, fa la differenza come ha fatto oggi. Non abbiamo sbagliato, è Ronaldo", ha spiegato il tecnico giallorosso.