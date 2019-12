Roma, Fonseca chiude a Petagna: "Non fa per il mio gioco"

Paulo Fonseca è forse la più bella sorpresa della Roma di quest'anno e l'impressione è che il suo progetto sarà a lungo termine. "I risultati indirizzano sempre la nostra vita, ma oltre che per la città, mi piacerebbe restare in un club che mi fa sentire a casa. La Roma è una delle società più importanti al mondo, vorrei restarci molto tempo”, ha detto in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport a firma di Cecchini e Pugliese.

Anche per questo, le sue indicazioni sul prossimo mercato di gennaio sono già chiare. "Eventuali rinforzi devono migliorare la rosa, non è facile. Prenderemo qualcuno se ci saranno delle uscite per alzare il livello. Petagna? Ottimo giocatore, ma non per il mio gioco", ha aggiunto. Sul caso Florenzi: "Resta sempre un’opzione tecnica, ma questo vale anche per gli altri giocatori. Io devo pensare solo al bene della Roma".

Quando gli si chiede dello scudetto, però, Fonseca frena i sogni dei tifosi: "Penso che non sia giusto creare grandi aspettative. Meglio vivere con senso della realtà. Siamo all’inizio di un percorso. Il primo obiettivo resta andare in Champions".