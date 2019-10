Roma, Fonseca; "Zaniolo, che partita. E Pastore..."

QUI ROMA

La Roma è uscita dalle difficoltà con una prestazione convincente contro il Milan. Soddisfazione per il tecnico Fonseca che elogia i suoi: "Hanno lottato molto e hanno meritato questo risultato". Zaniolo e Pastore sugli scudi: "Nicolò ha fatto una bellissima partita e ha segnato un gol importante. Javier ha giocato tre partite in una settimana e ha dimostrato tutta la sua qualità e professionalità".

Florenzi è restato a guardare "perché quando Spinazzola ha detto che necessitava il cambio ho pensato che dobbiamo difendere bene e con un giocatore come Leao a sinistra avevamo bisogno di un giocatore veloce come Cetin. In questo momento avevamo bisogno di difendere bene".

L'obiettivo resta la Champions League: "Penso che in questo momento dobbiamo solo pensare alla prossima partita, dopo vedremo. In questo momento è importante solo la prossima partita".