Roma, Fonseca: "Vittoria meritata, abbiamo dominato"

Contro il Bologna è arrivata nel recupero la terza vittoria di fila e Paulo Fonseca fa i complimenti ai suoi. Abbiamo giocato bene, dominato tutta la partita - ha spiegato il tecnico della Roma -. E' vero che nel secondo tempo il Bologna è salito in contropiede e ha creato occasioni da gol, ma abbiamo meritato la vittoria per il carattere, per l’unione e per il coraggio”. Poi esalta Dzeko: "E' fondamentale, è un leader e un grandissimo giocatore".

L'allenatore portoghese analizza la sfida del Dall'Ara. "Abbiamo creato molte occasioni per segnare. Ci siamo detti che se vogliamo stare in alto dobbiamo giocare in trasferta come in casa. I giocatori hanno dimostrato carattere, per questo sono felice. Sto lavorando per migliorare la difesa, ma oggi penso che la squadra sia stata solida. Solo in un'occasione il Bologna ha creato una situazione chiara da gol. Stiamo imparando, stiamo lavorando per migliorare".

Come in Europa League, la Roma nel primo tempo ha faticato. “Nel primo tempo non abbiamo fatto i movimenti giusti in profondità. E’ mancata un po’ di iniziativa individuale - ha spiegato il portoghese -. Non siamo riusciti ad arrivare in area del Bologna in maniera pericolosa. Dobbiamo ancora imparare questo. Non possiamo dimenticare però che abbiamo giocato in coppa, mentre il Bologna no. Era importante vincere e la squadra ha mostrato grande sacrificio”.

