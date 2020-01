Roma, Fonseca è soddisfatto: "Ottima prova. Derby? Prima la Juve"

"Spinazzola e Under hanno fatto una bellissima partita, ma tutti i ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione". Così Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha commentato la vittoria contro il Genoa ottenuta a Marassi: "Soprattutto nel primo tempo abbiamo fatto una gara quasi perfetta, con buona qualità offensiva, ma non dovevamo permettere al Genoa di segnare", ha aggiunto. "Siamo consapevoli che anche contro Juve e Toro abbiamo fatto delle buone partite. La squadra sta bene, è in fiducia e abbiamo meritato questo risultato", ha proseguito il tecnico giallorosso. "Il Derby? So che è una partita speciale, non posso scegliere molto. Abbiamo questi giocatori e con loro affronteremo con ambizione questa partita per vincere. Prima però abbiamo la partita con la Juve in Coppa", ha detto Fonseca.