Roma, Fonseca: "Soddisfatto della prestazione, non del risultato"

Paulo Fonseca mastica amaro per una vittoria sfumata contro una Juve in 10. "Occasione sprecata? Sì, abbiamo fatto una buona partita - ha spiegato il tecnico della Roma a fine gara -. Non sono soddisfatto del risultato, ma abbiamo creato situazioni e abbiamo giocato per vincere la partita". Sulla prova di Dzeko: "Oggi ha lavorato molto per la squadra, ha sbagliato come molti altri. E’ sereno e motivato, oggi ha fatto una buona partita".