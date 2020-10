Roma, Fonseca: "Siamo più forti dell'anno scorso. Ds? Non parlo"

VERSO ROMA-FIORENTINA

Dopo due pareggi consecutivi tra Milan e CSKA Sofia, la Roma di Fonseca ospiterà la Fiorentina con qualche dubbio di formazione e la voglia di ricominciare a correre in campionato: "Vogliamo fare meglio della scorsa stagione - ha commentato il tecnico giallorosso -, ma dobbiamo pensare una partita alla volta, anche nelle scelte di formazione". Per Fonseca la Roma è già meglio della scorsa stagione: "I giocatori sanno cosa voglio e c'è più fiducia, ma è normale quando una squadra impara a conoscersi. Contro la Fiorentina sarà una partita difficile perché è una squadra con giocatori di qualità che può arrivare tra le prime sette".

In vista della sfida dell'Olimpico sono diversi i giocatori in dubbio, a partire da Smalling dopo l'impegno in Europa League: "Vedremo se sarà pronto per giocare - ha continuato Fonseca -, decido partita per partita e ho già scelto chi scenderà in campo contro la Fiorentina nei tre difensori centrali".

In attacco dovrebbe trovare spazio Pedro, con la sua esperienza a fianco di Mkhitaryan e dietro Dzeko: "In Italia non si guarda all'età dei giocatori, ma alla qualità e alla condizione fisica. In altri paesi quando un calciatore si avvicina ai trenta cominciano a storcere il naso, qui in Italia si guarda alla qualità ed è molto importante. Con giocatori veloci come Spinazzola, Pedro e Mkhitaryan è importante avere momenti della partita in cui possiamo ripartire velocemente e in questo siamo migliorati molto".

Alla Roma intanto continua a mancare un direttore sportivo: "Non voglio di parlare di questo argomento - ha dribblato Fonseca -. José Boto? Non parlo di persone che non lavorano con noi".