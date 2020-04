Roma, Fonseca: "Pronti al taglio degli stipendi. Pellegrini futuro capitano"

ROMA

Le parole di elogio di Francesco Totti ("E' un grandissimo allenatore") non potevano non riempirlo di orgoglio. "Lui è una leggenda e questo è un riconoscimento importante, sono contento", ha detto il tecnico della Roma Paulo Fonseca, d'accordo con l'ex capitano giallorosso riguardo a Pellegrini. "Lorenzo ha un carattere forte, in futuro ha tutte le condizioni per essere il capitano della Roma". Sul taglio degli stipendi: "Noi, come Roma, siamo pronti".

“Dobbiamo essere pronti per aiutare in questo momento difficile, Dobbiamo essere sensibili", ha aggiunto sull'argomento taglio ingaggi. Sul recupero di Zaniolo: “Ho parlato con il dottore: in questo momento molto bene. Le indicazioni che ho sono molto positive. Sta recuperando molto bene”. Sulla ripresa del campionato: "In questo momento la salute è la cosa più importante. Disponibili a giocare a estate inoltrata? Sì, se ci sono le condizioni penso sia importante finire il campionato. Campo neutro per le Coppe? Vanno bene tutte le ipotesi ma serve trovare la migliore condizione possibile".