Roma, Fonseca: "Presto per essere euforici, Smalling giocherà"

VERSO ROMA-ATALANTA

"E' troppo presto per essere euforici, c'è tanto da fare, da vincere e conquistare. Spero che la squadra resti con i piedi ben saldi a terra". La Roma è in un buon momento ma Fonseca predica calma. "Ci aspetta una partita molto difficile, combattuta, contro un avversario aggressivo in difesa con avanti giocatori di qualità - ha detto il tecnico alla vigilia del match con l'Atalanta - Dzeko e Kolarov non posso farli riposare. Smalling giocherà".

“Per quanto riguarda la scelte di domani lo vedremo, farò alcune modifiche e cambiamenti, ma tutti i giocatori sono importanti nessuno è al di sopra della squadra - ha proseguito Fonseca in conferenza stampa - Le scelte che faccio sono per la squadra e per le caratteristiche della partita specifica. Quello che conta è la Roma, è al di sopra di tutti. Fortunatamente in attacco posso scegliere avendo diverse possibilità. Cristante? Capisce cosa voglio in quel ruolo, é coraggioso e forte, nella difesa e nella ricezione del pallone. Riesce a dare equilibrio tattico e ha gamba“. Ancora sull'avversario: "L’Atalanta davanti ha giocatori molto forti, dovremo prestare attenzione. Li abbiamo studiati bene per prepararci al meglio alla gara. Se Gasperini mi chiedesse cosa si è perso a non venire a Roma? Quella di domani non è una partita tra Fonseca e Gasperini: è un grande allenatore, che ha ottenuto grandi risultati. Ci vedremo prima della partita, avremo modo di scambiarci qualche parola. Magari parleremo della partita, del futuro delle nostre squadra, ma sono sicuro che non mi farà questa domanda”.

Sul tema razzismo: "Sono contrario a qualsiasi forma di razzismo, è un fenomeno che va estirpato dalla società e dal calcio. Sono a favore di misure che vengono assunte per eliminarlo definitivamente. Il calcio è un gioco, uno sport che deve unire le persone, regalare felicità e piacere indipendentemente dalla razza".