Roma, Fonseca: "Ottima reazione, a Napoli solo un episodio"

La Roma scopre Calafiori, ma per la sfida di domenica in campionato dovrà ancora fare i conti con i tanti infortunati: "Spero di poter recuperare Veretout - ha detto Fonseca - per Smalling invece sono più pessimista perché si allena solo a parte quindi credo che sarà difficile. Mancini non ci sarà neanche con il Sassuolo, ma speriamo di recuperare Veretout, che non ha alcuna lesione".

Poi si torna sulla sfiuda del San Paolo: "Quando ho pèrlato di mancato coraggio mi riferivo all’attacco, è vero che abbiamo dei problemi dietro, ma non abbiamo provato a giocare a calcio e questo non deve mai succedere. Bisogna sempre avere il coraggio di giocare e di tenere la palla ma a Napoli non l’abbiamo fatto".

"È stato solo un episodio, una serata storta, soltanto questo", ha aggiunto poi Fonseca, che ha sottolineato il grande entusiasmo che c'è nello spogliatoio giallorosso: "La cosa più importante di stasera è stato sentire che tutti i calciatori hanno voglia di giocare, che tutti si sentono in fiducia e riescono a trasmettermelo. Mayoral? Sta crescendo di partita in partita, oggi ha lavorato molto per la squadra".

