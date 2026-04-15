Raphinha si scusa per il gesto con l'Atletico a fine partita: "Gesto fatto in un momento di tensione"

Al termine del match tra Atletico Madrid e Barcellona, che visto i blaugrana uscire dalla Champions. L'attacante Raphinha era stato ripreso dalle telecamere mentre mimava il gesto dell'uscita verso i tifosi dell'atletico. Il calciatore si è poi scusato su Instagram per il gesto, affermando che un fan gli ha mancato di rispetto: "Mi scuso per il mio gesto, che non corrisponde ai miei valori né al mio carattere. È stato un gesto compiuto in un momento di tensione, in risposta a un fan che mi stava mancando di rispetto."