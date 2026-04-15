Raphinha si sfoga nel post Atletico-Barcellona: rischia una squalifica pesante

Non è sceso in campo al Metropolitano, ma Raphinha ha lasciato il segno al Metropolitano. Nel post-partita di Atletico Madrid-Barcellona infatti, il fantasista brasiliano si è scagliato contro l'arbitro Turpin affermando: "È una partita rubata". Nel mirino il rosso rifilato a Eric Garcia ma non solo. Lo sfogo in zona mista potrebbe costare carissimo al 29enne: secondo il Mundo Deportivo infatti, Raphinha potrebbe essere fermato per tre partite dal Giudice Sportivo. La squalifica verrebbe scontata nella prossima edizione della Champions.