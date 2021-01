Roma, Fonseca: "Non penso all'Inter. Mercato? Tiago sa di cosa abbiamo bisogno"

VERSO CROTONE-ROMA

Pochi giorni dopo la vittoria sulla Samp che ha aperto il 2021, la Roma parte per Crotone con tanti infortunati (da Santon, a Spinazzola, passando per Pedro, Calafiori e Zaniolo) e con un pensiero alla sfida con l'Inter e l'altro al mercato appena iniziato: "Non sto pensando alle prossime partite - ha detto Paulo Fonseca nella consueta conferenza stampa della vigilia - Ma non abbiamo tempo per recuperare, quindi è possibile che cambierò due-tre giocatori. Ho fiducia per fare questo. Mercato? Tiago, sa i giocatori di cui ho bisogno, gli ho dato dei nomi che potrebbero migliorare la squadra, vediamo che succede".

"La società sta valutando, sanno quali sono le necessità per migliorare la squadra. Ne stiamo parlando e stiamo lavorando per diventare una squadra più forte". ha aggiunto il tecnico chiudendo il mercato ("Di nomi non voglio parlare") e tornando a parlare della gara dello Scida: "Indipendentemente da chi giocherà, il Crotone è una bellissima squadra. Non possiamo guardare solo la loro posizione, dobbiamo guardare quello che hanno fatto con l'Inter. Hanno grande qualità, non sarà facile: dobbiamo giocare con molta ambizione e attenzione contro un’avversario che vuole sempre la palla".

Poi si passa ai singoli, partendo dalla situazione degli infortunati: "Spinazzola sta bene, sono fiducioso per il suo recupero" ha detto Fonseca, che invece non ha lasciato speranze per Santon e Mirante: "Stanno recuperando, ma non sono pronti per domani". Contro i calabresi potrebbe esserci una chance da titolare per Carles Perez per la prima volta in stagione: "Sta migliorando molto, può essere un giocatore importante. Sono fiducioso - ha detto Fonseca, che poi ha voluto stimolare Karsdorp - Ha molti margini di miglioramento, sia in fase offensiva che difensiva. Può migliorare in diversi momenti della partita".

Lo scudetto? "Le squadre che hanno investito di più sono Juventus e Inter, poi ci sono altre cinque o sei squadre forti che possono lottare per il campionato fino alla fine, tra le quali anche noi. Guardiamo cosa sta facendo il Milan, è fantastico. Poi ci sono anche Napoli e Atalanta, anche se le favorite restano appunto Juve e Inter", ha concluso Fonseca.

