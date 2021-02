Roma, Fonseca: "Non ho preteso le scuse di Dzeko, non dipendiamo da lui"

QUI ROMA

Tre gol al Verona, tre punti e terzo posto in classifica per la Roma dopo un periodo difficile fuori dal campo: "Io devo mantenere la lucidità - ha commentato Paulo Fonseca -, sono sempre stato tranquillo e concentrato sul mio lavoro". I giallorossi hanno realizzato tre gol in nove minuti contro la miglior difesa del campionato: "Non è facile fare tre reti al Verona che è una squadra aggressiva e fisica. La squadra ha capito che in questa partita avremmo dovuto fare qualcosa di più e nel primo tempo abbiamo fatto una gara perfetta".

Dopo l'eliminazione in Coppa Italia il momento di Fonseca alla Roma non è stato dei più facili, anche per i problemi con Dzeko: "La cosa più importante è aver visto la reazione della squadra dopo quella sconfitta. La squadra sta credendo nel lavoro che facciamo ed è questo ciò che conta". L'attaccante bosniaco però è finito ancora in tribuna confermando il pessimo rapporto con lo stesso Fonseca, col mercato alle porte: "Quello che importa è quello che ha fatto la squadra in campo. Del resto avremo tempo di parlare. La squadra sta dimostrando di non dipendere da Dzeko, abbiamo un'identità e spesso abbiamo cambiato rispondendo bene sul campo. E' importante il gruppo, i miei principi contano più dei valori tecnici in campo. Non ho preteso le scuse di Dzeko".

Contro il Verona, la squadra giallorossa ha giocato in verticale confermando la capacità di vincere contro squadre più sotto in classifica. La Roma però ha faticato negli scontri diretti: "Oggi era importante avere profondità piuttosto che palleggio. E' una questione di mentalità, dobbiamo credere di poter battere le grandi squadre. Ci serve continuità, ma stiamo lavorando nella mentalità dei giocatori perché possiamo fare meglio".

L'aspetto della condizione fisica sembra essere migliorato per i ragazzi di Fonseca che per più di un'ora ha dominato la partita con aggressività: "Questa settimana abbiamo potuto lavorare di più essendo usciti dalla Coppa Italia, e questo tempo è stato importante per lavorare bene. Giocando ogni tre giorni possiamo solo recuperare fisicamente".