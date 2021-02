Roma, Fonseca: "Non credo al Milan in crisi, siamo pronti per una grande partita"

VERSO ROMA-MILAN

Il tecnico portoghese: "Non cambiamo atteggiamento a seconda dell'avversario: vogliamo sempre provare a costruire gioco"

Paulo Fonseca prepara il big match contro il Milan con fiducia: "Nel gruppo ho visto tanta voglia di fare una buona partita, anche contro una grande squadra non cambieremo modo di giocare e proveremo a tenere il pallino del gioco". Sugli avversari: "Continuano ad essere forti, non credo a chi parla di crisi Milan. Gli ultimi risultati non sono stati buoni ma non penso che il loro rendimento sia diverso da quello di qualche tempo fa". Getty Images

Poche le indicazioni di formazione, soprattutto visti i problemi in difesa: "Kumbulla sarà convocato ma vedremo domani se mettere un centrale di ruolo o un terzino nei tre difensivi. Posso solo dire che Spinazzola giocherà a sinistra. Smalling? Sta meglio, settimana prossima potrà tornare in gruppo". Su El Shaarawy: "Non lo abbiamo provato come attaccante ma in caso di necessità è un ruolo che può fare".

No comment sulla questione stadio ("Non è una domanda per me"), Fonseca loda Mkhitaryan e Ibrahimovic: "Sono due grandi calciatori, il primo è decisivo per noi e il secondo per loro. Difficile dire se uno sia più decisivo dell'altro per Roma e Milan".

Ancora sugli avversari: "Ho visto una squadra forte, aggressiva, che costruisce occasioni da gol. Non penso siano in crisi, stanno facendo un'ottima stagione anche se ultimamente i risultati non sono stati buoni".