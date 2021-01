Roma, Fonseca: "Nel primo tempo presi due gol che non si possono prendere" 

QUI ROMA

Paulo Fonseca è contrariato per la brutta sconfitta nel derby. "Nei primi minuti siamo entrati bene, ma dopo se sbagli con squadre così è difficile recuperare. Nel primo tempo abbiamo preso due gol che non si possono prendere - ha spiegato il tecnico - Sia sul primo che sul secondo gol Ibanez non aveva bisogno di aiuto. Non c'è mancato coraggio. Il primo tempo ha deciso la partita, poi abbiamo rischiato. La Lazio si chiude molto bene, ci è mancata profondità". Alla Lazio il 153° derby della Capitale

















































































































Sul banco degli imputati non può non finire Ibanez, disastroso nel suo primo derby. "Erano due situazioni non di pericolo, erano due situazioni controllate. E’ vero che Lazzari ha fatto una buona partita, non avevamo capacità di cercare soluzioni in quel momento della partita. La partita si riassume avendo preso due gol nel primo tempo che non dovevamo prendere".

Una serata storta in cui non c'è nulla da salvare. "Sappiamo che la Lazio quando ha spazio è forte in contropiede, se stiamo giocando nella metà offensiva dobbiamo prepararci a non lasciarli uscire se perdiamo palla. Abbiamo sbagliato anche in questo".