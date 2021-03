Roma, Fonseca: "Grande secondo tempo, ci serviva questa reazione"

QUI ROMA

Il tecnico giallorosso dopo la vittoria con la Fiorentina: "Dovevamo rialzarci, vittoria importante"

Paulo Fonseca si gode il ritorno al successo dopo due passi falsi che avevano tolto qualche certezza in casa Roma: "È stata una partita difficile, ma penso che abbiamo vinto bene - ha detto il tecnico portoghese -, specialmente per il secondo tempo, giocato con grande aggressività. Avevamo perso col Milan e serviva una reazione. Come ho detto prima della gara di oggi dovevamo capire cosa non era andato e rialzarci. Oggi la squadra ha avuto grande spirito, abbiamo vinto una partita importante". Getty Images

Fonseca si è poi soffermato sulla performance di Diawara, uno tra i migliori in campo nonostante fosse alla prima da titolare in stagione: "È stato fermo molto tempo, poi è tornato, ma Villar stava giocando molto bene. Ha fatto bene in Europa League e lo stesso oggi, non solo per il gol. Sono contento di ritrovarlo e di avere alternanza in quel ruolo. In questo periodo abbiamo avuto bisogno di Cristante in difesa perché ci mancavano i centrali. Oggi posso dire che la squadra ha fatto una partita più sicura a livello difensivo".

Per quanto riguarda le sconfitte negli scontri diretti, il portoghese ha le idee chiare: "Abbiamo sbagliato le partite con le big, è vero, abbiamo giocato anche buone partite, ma manca sempre qualcosa, sbagliamo sempre qualcosa e poi la squadra le accusa, ma dobbiamo migliorare e lavorare per affrontare quei match al meglio".

Infine una battuta sul lungo dialogo avuto a inizio con gara con Pedro, ancora una volta tenuto in panchina in avvio: "È stata una conversazione normale tra allenatore e giocatore. Abbiamo parlato di alcuni dettagli, di come era entrato in campo domenica e di quello che può migliorare".