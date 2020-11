Roma, Fonseca: "Grande carattere da parte di tutti"

QUI ROMA

Tre gol in casa del Genoa e terzo posto in classifica, con tanti rimpianti per la sconfitta a tavolino della prima giornata. La Roma di Fonseca corre veloce in campionato nonostante gli intoppi in infermeria: "Oggi ho visto un grande carattere da parte di tutti - ha commentato il tecnico a fine partita con soddisfazione -. E' stata una bella vittoria, con un grande atteggiamento della squadra. Abbiamo creato molto".

Il terzo posto è un attestato del buon lavoro di inizio stagione: "Dobbiamo pensare a una gara per volta, ma il nostro obiettivo è fare meglio della scorsa stagione e stiamo lavorando per quello". In assenza di Dzeko, il trascinatore - in zona gol e non solo - è diventato Mkhitaryan: "Lui e Pedro hanno molta esperienza. Mkhitaryan sa giocare in questa posizione, anche da falso nove e oggi ha fatto tre gol importanti per la squadra. L'importante però è vincere".