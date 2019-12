Roma, Fonseca esulta: "Grande prova di forza"

LE PAROLE

La Roma sbanca il Franchi con un perentorio 4-1 e si porta ad un solo punto dai cugini della Lazio e dopo la gara il tecnico dei giallorossi, Fonseca, è visibilmente soddisfatto: "Oggi è stata una grande prova di forza, sono molto soddisfatto della gara. È stata una vittoria molto importante, abbiamo fatto tutto quello che abbiamo preparato e l'abbiamo fatto bene. Non era facile con la Fiorentina, loro hanno fermato tante grandi squadre". Fonseca: "Contento di questa Roma ma possiamo migliorare"

"Il quarto posto? Per me conta solo la prossima partita - continua Fonseca - Devo dire che in questi mesi abbiamo fatto una buona prima parte di stagione, ma dobbiamo migliorare ancora perché vogliamo vincere sempre". "Su cosa dobbiamo migliorare? Spesso perdiamo troppi palloni, però devo dire che l'evoluzione della squadra è buona, i giocatori mi seguono e questa è la cosa importante. Il merito è tutto dei calciatori: la squadra sta capendo il mio modo di giocare, io voglio sempre la palla e anche se in Italia non è facile piano piano ci stiamo riuscendo".

"La clausola di Pellegrini? Non voglio parlarne. È un giocatore molto intelligente, è giovane ma ha ottima capacità e velocità di decisione. Gennaio? Non è un mercato facile, se arriva qualcuno deve essere migliore di quelli che abbiamo e non è facile trovarne".

"Champions? Non è che perché abbiamo vinto oggi dobbiamo pensare vada tutto bene, non è finito neanche il girone di andata, possiamo ancora migliorare" ha concluso Fonseca, che evidentemente non è mai del tutto soddisfatto.