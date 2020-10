Roma, Fonseca: "Era importante vincere. Smalling? Non possiamo restare con tre difensori..."

QUI ROMA

Paulo Fonseca si concentra sugli aspetti positivi di una vittoria tanto attesa quanto sofferta della sua Roma sull'Udinese: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e così è stato - ha detto al termine della sfida della Dacia Arena - Nel primo tempo abbiamo giocato tanto vicino all'area dell'Udinese, ma loro sono stati bravi a contrattaccare e noi facevamo poca pressione sui loro portatori di palla. Nel secondo abbiamo fatto gol. Era fondamentale vincere e la squadra è stata tutta unita a difendere il risultato, che era la cosa più importante". Poi una battuta sul mercato: "Il ritorno di Smalling? Non possiamo restare con solo tre difensori centrali, questo è chiaro. Abbiamo bisogno di altri giocatori, anche se Ibanez ha fatto una partita enorme. Ci sono ancora 48 ore e vediamo cosa succede".

Fonseca ha ammesso che la squadra ha ancora dei limiti: "Spesso abbiamo sbagliato gli ultimi passaggi e le ultime decisioni, però abbiamo fatto una partita molto offensiva. Comunque penso che dobbiamo pensare sempre alla prossima e giocare sempre per vincere, questo deve essere il nostro obiettivo".

Poi un giudizio sui singoli: "Pellegrini abbassato a centrocampo? Mi sta piacendo molto in questo ruolo, vedremo se continuare a tenerlo lì. Pedro? È un grandissimo professionista, che lavora sempre al massimo. È per questo che è qui alla Roma e che lo abbiamo scelto".

Infine un commento sul caos Juve-Napoli: "In questo momento queste cose possono succedere in tutte le squadre. Qui facciamo un lavoro di controllo molto rigoroso che mi lascia tranquillo. Io penso che le autorità debbano fare il meglio per il calcio, non temo uno stop del campionato".