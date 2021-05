Roma, Fonseca: "Era arrivato il momento di separarsi, Mourinho farà un gran lavoro"

VERSO ROMA-MANCHESTER UNITED

Il tecnico giallorosso alla vigilia della sfida di ritorno contro lo United in Europa League: "Rimonta? Nulla è impossibile"

Da un lato la gara di ritorno della semifinale di Europa League contro il Manchester United, dall'altro l'annuncio del suo addio alla Roma a fine stagione e dell'arrivo di José Mourinho sulla panchina giallorossa. Quella di Paulo Fonseca è una vigilia certamente diversa dal solito: "Era arrivato il momento di seguire cammini diversi, bisogna semplicemente ammetterlo - ha detto il tecnico in conferenza stampa -. La professionalità però per me è sacra. Io sto bene qui e mi sento come il primo giorno, motivato e voglioso di fare il meglio per la Roma fino all'ultimo momento. Mourinho è un grande allenatore, lo sappiamo tutti, e penso che farà un grande lavoro qui". Getty Images

Per quanto riguarda la sfida con i Red Devils, Fonseca sa che servirà un vero e proprio miracolo sportivo dopo il pesante 6-2 dell'andata: "Non è facile vincere 4-0 contro di loro, ma ho vissuto tante cose nel calcio... Di impossibile non c'è nulla, credo che tutto si possa fare. Loro hanno saltato la partita contro il Liverpool e quindi saranno più freschi, hanno dalla loro questo e il risultato dell'andata. Noi però vogliamo vincere e lottare fino alla fine. Giocare con due punte? Vedremo domani".