Roma, Fonseca è sbarcato nella Capitale: "Contento e motivato"

24/06/2019

Mercoledì è previsto il primo allenamento con una parte del gruppo, molti giocatori saranno assenti perché ancora in vacanza causa Nazionali, e poi Fonseca dovrà prendere una decisione sul ritiro di Pinzolo in programma dal 29 giugno al 7 luglio. Per ora è tutto confermato, ma i piani potrebbero cambiare soprattutto in caso di arrivo della sentenza Uefa sul Milan.