Roma, Fonseca dopo il Lecce: "Grande vittoria, accetto tutte le critiche"

La Roma ha dato continuità al successo in Europa League tornando al successo anche in campionato con un rotondo 4-0 al Lecce. "La squadra si è allenata molto bene in questi giorni ed ero molto fiducioso - ha commentato Fonseca a fine partita -. Abbiamo fatto molto bene nei primi trenta minuti, i ragazzi hanno giocato con fiducia e coraggio". Contro i salentini la Roma ha giocato una partita offensiva trascinata dal centrocampo: "Se loro giocano bene, la squadra fa bene. L'inizio delle nostre azioni passano da lì, ma oggi hanno giocato tutti molto bene".

Si è fermato Pellegrini all'intervallo: "Scelta cautelativa. Ha sentito fastidio alle gambe e ho preferito non rischiare - ha commentato Fonseca -. Diawara? Sta meglio, valutiamo". L'obiettivo quarto posto è sempre lì a pochi punti, grazie anche alla prestazione di Mkhitaryan: "E' un grande giocatore, sa prendere la decisione giusta in attacco e per noi è fondamentale in questo momento per dare continuità al nostro attacco".

Anche la fase difensiva sta mostrando dei miglioramenti in quanto a equilibrio: "E' troppo importante non prendere gol. Abbiamo fatto una buona partita sulle marcature preventive e per questo non abbiamo subito reti contro una squadra come il Lecce con qualità offensive importanti, che arrivano in avanti con tanti giocatori". Sulle critiche Fonseca, infine, è tranquillo: "Devo essere equilibrato e capire il momento. Se la squadra non va bene, il responsabile sono io. Accetto le critiche e non mi aspetto elogi quando le cose non vanno bene".

