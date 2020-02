Serie A, Roma-Lecce 4-0: Fonseca sfata il tabù Olimpico

ROMA-LECCE 4-0

La Roma torna a vincere in casa in Serie A battendo 4-0 il Lecce all'Olimpico e consolidando il quinto posto in campionato. Vantaggio giallorosso con Under al 13' lucido a sfruttare un assist di Mkhitaryan che al 37' mette la propria firma sul tabellino. Nella ripresa prima Dzeko (70') sul filo del fuorigioco e poi Kolarov (80') con un'incursione da sinistra calano il poker per tre punti importanti. Per il Lecce palo di Lapadula.



























































Le immagini più belle della sfida dell'Olimpico

































































LA PARTITA

Dopo tre sconfitte consecutive in campionato per la Roma contava solo la vittoria. E' arrivata, netta contro il Lecce, ma se il 4-0 rotondo è utile per il morale in vista del futuro, la notizia più intrigante per Paulo Fonseca è l'essere riuscito a mantenere la porta inviolata; prima volta in campionato nel 2020, la seconda consecutiva considerando l'Europa League. La Roma ha vinto e convinto, tecnicamente e come atteggiamento fin dal primo minuto, costringendo il Lecce di Liverani, sempre propositivo, a mettere in luce tutti i limiti che col gioco, spesso, ha saputo mascherare. Due reti per tempo e tutti i giocatori chiave protagonisti: un successo su tutto il fronte.

Due occasioni del resto la Roma le ha create già nei primissimi minuti con un atteggiamento convinto, offensivo e determinato nel ritrovare il successo all'Olimpico davanti al proprio pubblico - spesso ingeneroso negli ultimi tempi - che mancava da due mesi. Dopo le prove generali, il vantaggio è arrivato al 13' approfittando di una ripartenza giostrata da Mkhitaryan e sublimata dall'armeno con un assist smarcante per Under a tu per tu con Vigorito. Un'azione simile a quella che al 37', dopo una serie di errori di Dzeko in area e di Majer, su regalo di Bruno Peres, per il Lecce, ha portato al raddoppio, con il bosniaco nel ruolo di assistman e Mkhitaryan in quello della freccia vincente, con l'inserimento sul centro sinistra girato direttamente in porta.

Nella ripresa il Lecce ha provato a reagire con il suo palleggio, spostando le pedine a centrocampo alla ricerca dell'imbucata giusta per Lapadula e Mancosu che arriverà, ma solo a giochi ormai praticamente chiusi con il palo del centravanti dei pugliesi. Prima la Roma però ha saputo mettere in campo quel cinismo che Fonseca spesso ha chiesto in stagione, trovando il tris con Dzeko da due passi (e dopo aver centrato Vigorito) e il poker con Kolarov.

LE PAGELLE

Mkhitaryan 7,5 - Subito in partita con la qualità che lo contraddistingue, fornisce un assist e trova il gol già prima dell'intervallo. Nella ripresa spostato centralmente dà una mano in chiave tattica, ma è meno incisivo sotto porta.

Dzeko 7,5 - Imprescindibile per la Roma, pur sbagliando molto dal punto di vista tecnico soprattutto nel primo tempo. Nonostante questo mette a referto gol e assist, entrando in tutte le azioni più pericolose dei suoi.

Under 7 - Il suo strappo a inizio partita è premiato con l'assist da Mkhitaryan. Buona prestazione sulla fascia destra e ha il merito di sbloccare praticamente subito la sfida, rompendo gli equilibri in campo.

Mancosu 6 - Inesistente nel primo tempo, fa un po' meglio dopo l'intervallo. Trova una sola giocata pericolosa sulla trequarti per Lapadula, provandoci solo da piazzato.

Lapadula 6 - La volontà non manca e mette in difficoltà in un paio di situazioni la retroguardia della Roma. Clamoroso il palo colpito al volo di sinistro.

Majer 5 - In difficoltà per tutta la sfida, ha sulle spalle l'errore nell'occasione regalatagli da Bruno Peres poco prima del raddoppio della Roma.

IL TABELLINO

ROMA-LECCE 4-0

Roma (4-2-3-1): Lopez 6; Peres 6, Smalling 6,5, Mancini 6, Kolarov 7; Cristante 6, Veretout 6,5; Under 7 (16' st Perez 6,5), Pellegrini 6 (1' st Kluivert 6,5), Mkhitaryan 7,5; Dzeko 7,5 (35' st Kalinic sv). A disp.: Fuzato, Cardinali, Fazio, Ibanez, Santon, Spinazzola, Villar, Cetin, Perotti. All.: Fonseca 7.

Lecce (4-3-2-1): Vigorito 5,5; Donati 5 (37' st Meccariello sv), Lucioni 5, Rossettini 5, Calderoni 5,5; Petriccione 5,5 (1' st Shakhov 6), Deiola 5,5, Majer 5 (20' st Tachtsidis 5,5); Barak 5,5, Mancosu 6; Lapadula 6. A disp.: Gabriel, Chironi, Dell'Orco, Paz, Vera, Rispoli, Maselli, Rimoli, Oltremarini. All.: Liverani 5,5.

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 13' Under, 37' Mkhitaryan, 25' st Dzeko, 35' st Kolarov

Ammoniti: Mancini (R)

Espulsi: nessuno

LE STATISTICHE DI OPTA

Edin Dzeko, con 102 gol segnati con la maglia giallorossa in tutte le competizioni, ha raggiunto Vincenzo Montella al sesto posto nella classifica all-time della Roma.

La Roma ha vinto le ultime due partite interne considerando tutte le competizioni, dopo che non aveva vinto alcuna delle prime quattro nel 2020 (1N, 3P).

Per la prima volta in questa stagione la Roma ha mantenuto la porta inviolata in due partite casalinghe consecutive considerando tutte le competizioni.

Solo Cristiano Ronaldo (sette parite) e Ciro Immobile (sei) hanno trovato la rete in più gare di Dzeko (cinque) in Serie A nell'anno solare 2020.

Aleksandar Kolarov è l'unico difensore dei cinque maggiori campionati europei ad aver segnato più di cinque reti in ciascuna della ultime due stagioni.

Solo la Lazio (sei reti) ha segnato più gol della Roma (cinque) nel primo quarto d'ora di gara nel campionato in corso.

Tre dei cinque gol realizzati dalla Roma nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato sono stati messi a segno da Cengiz Ünder.

Henrikh Mkhitaryan ha sia segnato che servito un assist in una partita di campionato per la prima volta da febbraio 2019, con la maglia dell'Arsenal contro il Bournemouth.

Entrambi gli assist serviti da Mkhitaryan in Serie A sono arrivati contro il Lecce, il precedente per un gol di Edin Dzeko.

Il Lecce ha subito il primo gol in questo campionato nel corso dei primi 15 minuti di gioco, con la 74ª conclusione fronteggiata in questo intervallo temporale.

Per la 21ª partita in questo campionato il Lecce schiera una formazione titolare con un'età media superiore ai 29 anni, almeno quattro volte in più di qualsiasi altra squadra nel torneo in corso.

