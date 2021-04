Roma, Fonseca: "Buona partita contro una grande squadra, ma troppi errori"

QUI ROMA

Le parole dopo l'Atalanta: "Giocare con Dzeko e Mayoral? Ci abbiamo già provato e non ha funzionato, non mi convince"

Paulo Fonseca ammette che il pareggio contro l'Atalanta è stato piuttosto sofferto: "È sempre difficile giocare contro queste squadre - ha detto il tecnico della Roma ai microfoni di Dazn -. Oggi abbiamo fatto una buona partita ma abbiamo trovato di fronte una grande squadra e abbiamo sbagliato troppo nei momenti decisivi. Dzeko e Mayoral insieme? Abbiamo già provato e non abbiamo avuto risultati. La squadra non è pronta a giocare con 2 attaccanti, ci abbiamo provato e onestamente non mi è piaciuto". Getty Images

"Non possiamo dimenticare che loro hanno vinto le ultime nove gare. Sapevamo che sarebbe stato difficile, abbiamo pressato alto e non la lasciavamo costruire. Dopo abbiamo rischiato di più e le loro occasioni nascevano in contropiede" ha chiuso Fonseca.