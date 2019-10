Roma, Fonseca: "Abbiamo voluto attaccare anche in dieci"

DALLO SPOGLIATOIO

Quattro gol e quarto posto, la Roma torna da Udine con tanti sorrisi: "Abbiamo fatto una buona partita e abbiamo avuto molte occasioni con diversi giocatori - ha commentato Fonseca -. Vittoria meritata, i giocatori hanno fatto bene anche dopo il rosso di Fazio". L'espulsione è stata contestata: "Tutti insieme abbiamo lottato senza mollare, provando a fare il gioco anche in inferiorità numerica. Non parlo dell'espulsione, è già chiara così". Un passo in avanti è stato fatto dal punto di vista caratteriale: "Questi giocatori hanno grande personalità, hanno capito che bisogna difendere bene ma attaccando perché potevamo creare pericoli. Anche in dieci non si deve solo difendere".

Tra i migliori in campo Javier Pastore: "E' una questione fisica. In questo momento sta bene e qui a Udine ha fatto una grande partita. Javier ha molte qualità e sta recuperando la fiducia nei propri mezzi". Ancora bene Mancini in mezzo al campo: "Mi è piaciuto molto. E' una vera sorpresa per me come centrocampista. La prossima partita siamo senza Fazio e vedremo dove lo schiererò. In mediana sta giocando molto bene". Ai margini Florenzi: "Fa parte della squadra, sono scelte tecniche. Stiamo giocando bene in questo momento, ma penso che Florenzi troverà il suo spazio. Lui può giocare in diverse posizioni".

