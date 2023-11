Roma e Fiorentina, le combinazioni per gli ottavi di finale

© ansa

La serata di Europa e Conference League ha portato buone notizie per le squadre italiane, anche se in particolare è l'Atalanta a festeggiare: col pari contro lo Sporting Lisbona si è garantita l'accesso diretto agli ottavi di finale consentendole di tornare in campo in Europa a inizio marzo. Situazioni diverse per Roma e Fiorentina che, comunque, sono passate alla prossima fase delle due coppe.