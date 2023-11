Europa League, Atalanta-Sporting 1-1: la Dea blinda il primo posto

ATALANTA-SPORTING 1-1

Al Gewiss Stadium Edwards risponde a Scamacca: nerazzurri direttamente agli ottavi

Atalanta, pari con lo Sporting e ottavi











































© Getty Images 1 di 23 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Missione compiuta per l'Atalanta in Europa League. Nel quinto turno del Gruppo D alla squadra di Gasperini basta l'1-1 con lo Sporting Lisbona per blindare il primo posto del girone e conquistare il pass diretto per gli ottavi. Al Gewiss Stadium nel primo tempo la Dea crea diverse occasioni e sblocca il match grazie a un gran gol dalla distanza di Scamacca (23'). Nella ripresa poi i portoghesi reagiscono, pareggiano con Edwards (56') e centrano un doppio palo con Goncalves.

LA PARTITA

Bottino pieno per l'Atalanta in Europa League. In un colpo solo gli uomini di Gasperini pareggiano con lo Sporting Lisbona, si assicurano aritmeticamente il primo posto del girone ed evitano i playoff contro le terze della Champions League. Il che, tradotto, vuol dire ottavi diretti e niente più "pensieri" europei fino a marzo. Un bel vantaggio, che nei prossimi mesi consentirà ai nerazzurri di risparmiare energie mentali e fisiche e di concentrarsi sul campionato e sulla Coppa Italia.

Senza De Ketelaere, Palomino, Toloi e Zappacosta, per il secondo round con lo Sporting Gasperini davanti si affida a Scamacca e Lookman con Koopmeiners tra le linee e piazza Hateboer e Ruggeri sugli esterni. A caccia di punti per la qualificazione, Amorim risponde invece con l'ex Lecce Hjulmand a gestire il traffico in mediana e col tridente Goncalves-Gyokeres-Trincao. Scelte che danno subito ritmo e intensità al match. Corte e compatte, Atalanta e Sporting tengono alte le linee, pressano i portatori e provano a verticalizzare con rapidità. Ma è la Dea a farlo con più gamba e precisione. Ispirato, Scamacca attacca bene la profondità e dopo un destro largo di Gyokeres va a bersaglio al terzo tentativo con una perla dalla distanza che non dà scampo ad Adan. Numero che sblocca la gara e innesca la reazione portoghese. Più aggressiva nei duelli, la squadra di Amorim prova ad aumentare i giri in mezzo al campo e a manovrare in ampiezza. Servito da Gyokeres, Goncalves sbaglia tutto davanti a Musso. Poi Inacio ci prova di sinistro, ma spara altissimo.

La ripresa inizia con due cambi. A caccia di idee e spinta sulla destra, Amorim toglie Esgaio e Trincao e getta nella mischia Catamo ed Edwards. Mossa che da una parte crea subito un'azione pericolosa disinnescata da Djimsiti in tandem con Musso e dall'altra allunga un po' le squadre e apre gli spazi. Servito in ripartenza da Ederson, Scamacca si divora il raddoppio a tu per tu con Adan, dall'altra parte invece Edwards non perdona davanti a Musso e pareggia i conti con un bel destro su assist di Gyokeres. Guizzo che rimette tutto in equilibrio e a cui la Dea risponde prima con un destro largo di Ederson e poi con due sostituzioni: fuori Scamacca e Lookman, dentro Muriel e Pasalic. Alto e in pressione, lo Sporting cambia passo a centrocampo, attacca con tanti uomini e spinge. Pescato in area, Goncalves calcia a botta sicura, ma un doppio palo salva l'Atalanta. Poi è ancora il numero 8 dello Sporting ad avere sul destro la palla buona per ribaltare tutto, ma sbaglia e la Dea ringrazia. Dopo gli ingressi di Miranchuk, Holm e Bakker da una parte e di Santos e Coates dall'altra, infatti, nel finale il match cala e gli uomini di Gasperini centrano gli ottavi.



LE PAGELLE

Scamacca 6,5: nel primo tempo attacca la profondità dettando il passaggio in verticale e i tempi della manovra. Sblocca la gara con un bolide dal limite che fredda e sorprende Adan. A inizio ripresa però si divora il raddoppio e non chiude il match

Koopmeiners 6,5: qualità al servizio della squadra. Poco appariscente, ma sempre preciso nelle giocate in verticale e al centro della manovra offensiva. Fuori nella ripresa, ma per un pasticcio con le sostituzioni

Ederson 6: fisico e dinamico in mediana. Fa a sportellate e va a rimorchio mostrando la solita gamba e incisività. Nel primo tempo insieme a De Roon annulla Hjulmand e Morita, nella ripresa cala un po' insieme al resto della squadra

Djimsiti 5: si prende cura di Gyokeres, ma non è sempre preciso in marcatura e lo svedese distrubuisce diversi palloni puliti per i compagni. Affaticato e in difficoltà

Hjulmand 5: dalle sue parti c'è Ederson ed è una lotta durissima. Fatica a dare ordine, verticalità e idee allo Sporting

Gyokeres 6,5: Djimsiti lo costringe spesso a lavorare spalle alla porta, ma riesce sempre a creare qualcosa di pericoloso. Nel primo tempo sfiora il gol e mette inutilmente Goncalves davanti a Musso, poi serve l'assist a Edwards per il pareggio

Edwards 6,5: entra al posto di un impalpabile Trincao e lo Sporting cambia passo. Rapido e reattivo nello stretto, pareggia i conti con un bel destro e crea diversi problemi alla difesa nerazzurra

Goncalves 4,5: serata da dimenticare. Sbaglia almeno tre gol clamorosi. In un'occasione è sfortunato e il suo destro centra due pali prima di essere recuperato da Musso



IL TABELLINO

ATALANTA-SPORTING 1-1

Atalanta (3-4-1-2): Musso 6; Scalvini 6 (41' st Bakker sv), Djimsiti 5, Kolasinac 6 (41' st Holm sv); Hateboer 5,5, De Roon 6, Ederson 6, Ruggeri 6; Koopmeiners 6,5 (24' st Miranchuk 6); Lookman 5,5 (19' st Pasalic 5,5), Scamacca 6,5 (19' st Muriel 6).

A disp.: Carnesecchi, Rossi, Zortea, Adopo, Bonfanti, Del Lungo. All.: Gasperini 6

Sporting Lisbona (3-4-3): Adan 6; Diomandé 5,5, St. Juste 6 (36' st Coates sv), Inacio 6; Esgaio 5 (1' st Catamo 6,5), Hjulmand 5 (32' st Nuno Santos 5,5), Morita 5, Reis 6; Goncalves 4,5, Gyokeres 6,5, Trincao 5 (1' st Edwards 6,5).

A disp.: Israel, Diogo Pinto, Luis Neto, Dario Essugo, Paulinho, Quaresma, Moreira. All.: Amorim 6

Arbitro: Oliver

Marcatori: 23' Scamacca (A), 11' st Edwards (S)

Ammoniti: Lookman, Scalvini, Kolasinac, De Roon (A); Inacio, Morita, Reis (S)

Espulsi: -