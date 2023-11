Conference League: Nico Gonzalez qualifica la Fiorentina, 2-1 al Genk

fiorentina-genk 2-1

I viola rimontano la formazione belga, ma la vittoria nel finale del Ferencvaros li costringe a giocarsi il primo posto (e gli ottavi) all’ultima giornata a Budapest

© Getty Images 1 di 28 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La quinta giornata del Gruppo F di Conference League sorride alla Fiorentina, che rimonta 2-1 il Genk e passa il turno. La sblocca Kayembe al 45’, mentre Martinez Quarta risponde subito dopo. All’82’ ci pensa Nico Gonzalez a realizzare il rigore procurato da Kayode e portare i suoi a 11 punti, due in più del Ferencavaros, vincente al 98’: in caso di pari o vittoria nell’ultima giornata proprio contro gli ungheresi sarà accesso diretto agli ottavi per i viola.

LA PARTITA

Grande spavento per la Fiorentina in avvio, che al 5’ viene salvata dal palo: Fadera viene servito in profondità e davanti a Christensen angola troppo il destro, trovando il legno. Ancora la formazione ospite sfiora il vantaggio con Paintsil, che non riesce però a superare il portiere danese. La partita richiede grande intensità ad entrambe le formazioni, con Barak e Nico Gonzalez che cercano una soluzione vincente senza però impensierire l'estremo difensore avversario. Fadera, già ammonito (e poi sostituito), commette due falli scomposti tra il 35’ e il 36’ su Parisi ma viene graziato dall'arbitro. Cinque minuti dopo un altro episodio dubbio: crossa Kouamé, interviene Van Crombrugge ma la palla resta in area piccola ed Ikoné si avventa sul pallone anticipando Munoz, che calcia la gamba dell’ex Lille, ma per Kooij non c'è nulla. Al 43’ arriva la beffa: Baah (appena entrato) scappa sulla fascia e passa in area per Kayembe, che elude l'intervento dei difensori viola e realizza con un tocco sotto. La Viola risponde immediatamente: prima Barak conclude magistralmente ma trova una grande risposta del portiere ospite, che sull'angolo successivo para ancora su Mina ma non sul tap in di Martinez Quarta, che chiude il primo tempo sull’1-1. La ripresa si apre con un’altra chance da corner della Fiorentina, con il ceco che colpisce bene di testa ma si vede ancora negare la rete da un grande intervento dell’estremo difensore. Al 68' è Biraghi ad impegnare ancora Van Combrugge con una punizione dal limite ben calciata. L’episodio che decide la partita arriva però al minuto 82, quando Kayode si procura un calcio di rigore (fallo di Sadick) al termine di una bellissima azione corale: Nico non sbaglia, spiazzando il portiere. Nel finale si registra tanto nervosismo (ammonito anche Biraghi, già diffidato) ma il risultato non cambia: finisce 2-1 ed è soltanto la rete di Pesic al 98’ in Cuckaricki-Ferencvaros 1-2 ad impedire alla Fiorentina di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale (attualmente c'è la certezza soltanto dell'accesso alle fasi ad eliminazione diretta). Sarà quindi necessario un risultato positivo a Budapest all’ultima giornata per permettere ad Italiano e i suoi di saltare un turno eliminatorio grazie al primo posto (attualmente i viola sono a 11 punti mentre gli ungheresi a nove).

LE PAGELLE

Mina 6.5: prima da titolare con la maglia della Fiorentina e subito una prova di personalità, sia in fase di copertura che d’impostazione, con la partecipazione al gol del pareggio ad alzarne ancora la valutazione;

Parisi 5: in quella posizione è adattato e si sa, ma soffre costantemente gli avversari che transitano in quella zona e non riesce ad essere incisivo nemmeno in fase avanzata. Viene sostituito a fine primo tempo;

Kayode 7: rientra in campo dopo lo stop ed è subito decisivo, con una notevole freddezza nel ricevere palla, dribblare ed ottenere il calcio di rigore che qualifica di fatto i suoi;

Kayembe Ditu 6.5: ottima prestazione del laterale congolese, che realizza un gol di pregevole fattura a coronamento di un primo tempo di alto livello, in cui è risultato difficilissimo da limitare per la squadra di casa;

Van Combrugge 7: Barak cerca di superarlo prima con mancino e poi di testa, Biraghi invece di punizione, ma lui è prodigioso. Interviene anche in occasione dell’1-1 su Mina, poi non può nulla sul tap-in.

IL TABELLINO

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen 6; Parisi 5 (dal 1’ st Kayode 7), Mina 6.5, Martinez Quarta 6.5 (dal 1’ st Milenkovic 6), Biraghi 6; Maxime Lopez 6.5 , Duncan 6 (dal 13’ st Arthur 6.5); Ikoné 5.5 (dal 37’ st Brekalo sv), Barak 6.5 (dal 13’ st Beltran 6.5), N.Gonzalez 7; Kouamé 6.5. A disposizione: Terracciano, Ranieri, Pierozzi, Infantino, Amatucci, Sottil, Nzola. All. Italiano

Genk (4-4-2): Van Crombrugge 7; Munoz 6, Cuesta 5.5, Sadick 5, Kayembe Ditu 6.5; Heynen 6, Galarza 5.5, Hrosovsky 6 (dal 33’ st El Khannous sv), Paintsil 6.5, Arokodare 5.5 (dal 13’ st Zeqiri 5), Fadera 5.5 (dal 42’ pt Baah 6.5). A disposizione: Vandevoordt, Chambaere, McKenzie, El Ouadhi, Arteaga, Ouattara, El Hadj, Collins Sor, Oyen. All. Vrancken

Arbitro: Kooij

Marcatori: 45’ Kayembe Ditu (G), 45’+4 Martinez Quarta (F), 82’ Nico Gonzalez (F)

Ammoniti: Fadera (G), Martinez Quarta (F), Vrancken (G), Barak (F), Italiano (F), Munoz (G), Paintsil (G), Zeqiri (G), Milenkovic (F), Galarza (G), Cuesta (G), Biraghi (F), Kouamé (F)

LE ALTRE PARTITE

BREIDABLIK-MACCABI TEL AVIV 1-2

Marcatori: 35’ Biton (M), 61’ Eyjolfsson (B), 82’ Zahavi (M)

GENT-ZORYA LUGANSK 4-1

Marcatori: 20’ Fofana (G), 49’ aut. Batahov (G), 55’ Gift Orban (G), 75’ Gandelman (G), 82’’ Nagnoynyi (Z)

ASTANA-DINAMO ZAGABRIA 0-2

Marcatori: 48’ Vidovic (D), 79’ Kaneko (D)

BALLKANI-VIKTORIA PLZEN 0-1

Marcatori: 81’ Sulc (P)

BESIKTAS-CLUB BRUGGE 0-5

Marcatori: 4’ Nielsen (B), 14’ e 46’ Thiago (B), 50’ Onyedika (B), 69’ Skov Olsen (B)

BODØ GLIMT-LUGANO 5-2

Marcatori: 40’ e 78’ Pellegrino (B), 52’ Fet (B), 65’ Berg (B), 69’ Celar (L), 86’ Babic (L), 88’ Kapskarmo (B)

AZ-ZRINJSKI 1-0

Marcatori: 59’ Pavlidis (A)

ASTON VILLA-LEGIA VARSAVIA 2-1

Marcatori: 4’ Diaby (V), 20’ Muci (L), 58’ Moreno (V)

HJK-ABERDEEN 2-2

Marcatori: 16’ Bandé (H), 33’ Hostikka (H), 41’ MacDonald (A), 56’ Lopes (A)

EINTRACHT-PAOK 1-2

Marcatori: 55’ Kedziora (P), 58’ Marmoush (E), 73’ Zivkovic (P)

CUKARICKI-FERENCVAROS 1-2

Marcatori: 10’ Adzic (C ), 83’ Zachariassen (F), 98’ Pesic (F)

NORDSJAELLAND-FENERBAHCE 6-1

Marcatori: 21’ Hey (N), 25’ Svensson (N), 43’ Batsuahyi (F), 55’,75’,84’ Nygren (N), 66’ Rasmussen (N)

SPARTAK TRNAVA-LUDOGORETS 1-2

Marcatori: 74’ Duah (L), 78’ Daniel (T), 95’ Tissera (L)