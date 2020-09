Roma, Fienga: "Dzeko nostro capitano finché lo vorrà"

Dzeko, De Rossi e Totti. Sono questi i nomi che girano attorno alla nuova Roma di Friedkin. Il primo potrebbe partire, gli altri due potrebbero tornare. A fare chiarezza sul loro futuro è intervenuto il Ceo giallorosso, Guido Fienga. "Edin Dzeko è il capitano della Roma e fin quando lo vorrà sarà il capitano della Roma"., ha detto in occasione del "Premio Calabrese", che gli è stato consegnato a Soriano nel Cimino.

Vedi anche fiorentina De Rossi: "La Fiorentina? Prima il patentino, poi ci andrei a piedi..." Sul mercato in arrivo, il dirigente giallorosso non si è sbilanciato: "Sto facendo un lavoro che non è il mio e non sentirete da me frasi da conoscitore di calcio. Io aiuto la società nelle trattative e a far quadrare i conti. Ritengo che la Roma abbia un allenatore forte e una squadra forte, dobbiamo sistemare alcune aree in cui siamo più scoperti. Stiamo facendo un grande sforzo, dallo scorso anno, nel mantenere i giocatori che si sono distinti come i più bravi della stagione e non dar via esattamente quelli".

Porte aperte per un rientro a casa anche per le due bandiere romaniste, anche se forse non a breve. "Io do per scontata la passione che Totti e De Rossi hanno per la Roma. È sbagliato mettere pressione su di loro dando per scontato il loro ritorno. Saranno parte della storia della Roma, ma hanno iniziato il loro percorso e ci sarà un momento per loro", ha precisato.

