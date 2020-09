De Rossi: "La Fiorentina? Prima il patentino, poi ci andrei a piedi..."

FUTURO MISTER

Daniele De Rossi pianifica il futuro da allenatore e manda un messaggio forte e chiaro alla Fiorentina, a cui di recente era già stato accostato. "Ora devo iscrivermi al corso e poi prendere il patentino da allenatore - ha spiegato l'ex capitano giallorosso a margine del Premio 'Calabrese' a Soriano nel Cimino -. La Fiorentina? Sarebbe una piazza dove andrei a piedi. Così come altre piazze di Serie A, ogni allenatore vorrebbe iniziare da piazze del genere". "Io al posto di Fonseca? Stiamo parlando del nulla, prima devo prendere il patentino e poi vedere chi mi vuole", ha aggiunto.

Vedi anche Mercato De Rossi: "Pronto ad allenare, ho già lo staff tecnico. Sogno il Boca Jrs"

"Ogni mia parola in una piazza come Roma pesa il doppio - ha proseguito De Rossi, ormai deciso a intraprendere la carriera da allenatore -. La nuova società della Roma e il suo allenatore faranno il loro percorso, io il mio". "Mio padre mi ha detto che Fonseca è una persona squisita, da parte mia ha tutto il rispetto, umano e professionale", ha aggiunto continuando a parlare del tecnico giallorosso. "Un ritorno Totti alla Roma? Non lo so, dovete chiederlo a lui"., ha poi concluso Daniele.

Vedi anche roma Roma: Totti e De Rossi, ora si riaprono le porte di Trigoria