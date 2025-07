Samp, Donati si presenta: "Avremo il fuoco dentro"

Prima giornata da allenatore della Sampdoria per Massimo Donati che ha parlato ai canali ufficiali del club mandando subito un messaggio: "Avremo il fuoco dentro, i tifosi vedranno una squadra che darà sempre tutto" ha detto il nuovo mister dei blucerchiati che spiega anche la sua filosofia: "Sono molto esigente e con tanta voglia di fare le cose nel modo giusto. Il mio obiettivo è quello di trasmettere a tutto l'ambiente entusiasmo e tanta voglia di fare. Sono convinto che bisogna creare un blocco unico tra società, staff, giocatori e tifosi: così si possono ottenere grandi cose - ha proseguito -. Dentro il sogno c'è un obiettivo, ma bisogna essere disposti a tutto, a soffrire pur di raggiungerlo, spesso se sei disposto a farlo le cose si realizzano. Per quanto mi riguarda ho grande fame e determinazione, la squadra dovrà essere così proponendo un calcio molto concreto senza particolari fronzoli con corsa e intensità. E' quello che serve in serie B", continua Donati che aggiunge: "In me e nello staff i tifosi vedranno il fuoco e anche nei giocatori che dovranno avere qualcosa di speciale dentro per andare forte, al di là degli errori che potrò fare io e faranno tutti come è normale sia nella vita. Però se hai l'atteggiamento giusto, si volta pagina e si riparte subito", conclude Donati che nell'ultima stagione ha allenato nella serie A greca.