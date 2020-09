Roma, Dzeko verso la permanenza: una foto fa sognare i tifosi

Per giorni è sembrato ad un passo dalla Juventus, Andrea Pirlo l'aveva individuato come il prossimo numero 9 bianconero, ma Edin Dzeko non sembra avere nessuna voglia di lasciare la Roma. "Ogni anno si parla del mio addio" aveva detto qualche giorno fa il centravanti bosniaco dribblando l'argomento mercato, ma poi la moglie, dopo la gara pareggiata con l'Italia, aveva postato una storia a chiare tinte giallorosse. E dopo l'indizio di lady Dzeko è arrivato anche quello del diretto interssato, che ha postato su Instagram una foto che lo ritrae con una divisa a metà tra la maglia giallorossa è quella della Bosnia, formazioni di cui è capitano. I tifosi dei capitolini sognano.