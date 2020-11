Roma, emergenza difesa: Smalling si ferma ancora, Mancini ko

ROMA

Lo aveva appena ritrovato e ora il tecnico della Roma Fonseca è costretto a rinunciare ancora a Smalling. L'ex United è infatti alle prese con il riacutizzarsi di un problema al ginocchio sinistro e salterà la sfida di giovedì in Europa League in casa del Cluj. Giallorossi in piena emergenza difesa, visto che si è fermato anche Mancini, vittima di un risentimento all'adduttore (gli esami a Villa Stuart hanno comunque escluso lesioni): niente sfida con i rumeni ma in dubbio anche per la gara di domenica in campionato contro il Napoli. Da valutare anche Ibanez dopo l'affaticamento al flessore accusato con il Parma.

Neanche il tempo di riabbraccialo in gruppo che Fonseca perde dunque nuovamente Smalling. Prima un'intossicazione alimentare e ora un fastidio al ginocchio sinistro, lo stesso che lo ha messo ko a ottobre. Con Fazio e Kumbulla fermi per positività al Covid-19, l’unico centrale di ruolo a disposizione per la sfida col Cluj è ora Juan Jesus. Per Fonseca le buone notizie arrivano da Dzeko, rientrato in gruppo.