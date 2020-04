Roma, Dzeko dona la maglia all'infermiere con la tuta col numero 9

Il calcio è fermo per il coronavirus ma non per questo non è nei pensieri di chi ama lo sport. E la testimonianza arriva direttamente da Potenza dove un infermiere, in prima linea nella lotta al Covid-19, ha scritto "Forza Roma" e "Dzeko" sulla tuta da lavoro per tranquillizzare e regalare un sorriso al figlio, tifoso giallorosso e innamorato dell'attaccante bosniaco. Il numero 9, conosciuta la storia, ha inviato una sua maglia autografata alla famiglia potentina come racconta il Romanista.