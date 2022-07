Roma, Dybala scalda i motori: primo gol in allenamento, sabato possibile debutto

ROMA

L'argentino è stato impiegato come jolly nella partitella a campo ridotto, dovrebbe debuttare ufficialmente in amichevole contro il Nizza

Paulo Dybala prosegue la preparazione agli ordini di José Mourinho, con l'obiettivo di ritrovare il prima possibile il ritmo gara e di farsi trovare pronto per l'esordio in campionato con la maglia della Roma. L'argentino, come da programma, ha svolto lavoro individuale nella mattinata di Albufeira, per poi prendere parte alla seduta di gruppo nel pomeriggio. Sotto gli occhi attenti di Dan e Ryan Friedkin, oltre che di Tiago Pinto, la Joya ha disputato la sua prima partitella, venendo schierato come jolly nel 9 contro 9 a campo ridotto e andando anche a segno: il primo gol da quando è diventato ufficiale il suo passaggio in giallorosso.

Ora, naturalmente, l'attesa è tutta per il suo debutto ufficiale. Sebbene un po' in ritardo di condizione rispetto ai compagni, i test fisici a cui si è sottoposto in questi primi giorni hanno dato buone indicazioni, pertanto Mourinho non dovrebbe aver problemi a farlo scendere in campo sabato, nell'amichevole contro il Nizza in programma alle 20. Difficile vederlo in campo dal 1', ma quasi sicuro il suo ingresso negli ultimi 20-30' di gara. L'ex Juve e lo Special One hanno avuto un fitto colloquio prima dell'allenamento odierno e tra i tifosi cresce la curiosità di scoprire in quale ruolo e con quali compiti verrà schierato. L'attesa sta per terminare.