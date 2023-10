Roma, Dybala recuperato per il Lecce

ROMA

Mourinho può sorridere, ma la Joya è l’unico che torna a disposizione: ancora lunga la lista indisponibii

Dybala unico sorriso per Mourinho. Nel cammino di avvicinamento verso la sfida con il Lecce, la Roma può sperare di ritrovare l'argentino. Dopo aver saltato le sfide contro Monza e Inter in campionato e con lo Slavia Praga in Europa League, Paulo torna a disposizione, ancora da vedere se partendo dall'inizio o dalla panchina. La buona notizia è che risulta totalmente recuperato dalla lesione distrattiva al collaterale mediale del ginocchio sinistro.

Dybala ritroverebbe il Lecce contro il quale nella passata stagione ha segnato due gol tra andata e ritorno, ma si è anche infortunato trasformando il rigore decisivo all'Olimpico a ottobre. Partita nella quale è andato a segno anche Smalling, che invece continua a far parte della lunga lista degli indisponibili.

Ora sono sette a partire dallo squalificato Paredes, oltre a tutti gli infortunati con l'inglese e Spinazzola sempre monitorati e in miglioramento, mentre ci vorrà ancora tempo per Renato Sanches e Pellegrini, oltre ai lungodegenti Abraham e Kumbulla. Forfait che costringono Mourinho a schierare quasi sempre gli stessi in difesa e a centrocampo, considerando soprattutto il doppio impegno tra campionato ed Europa.

Roma che intanto attende gli sviluppi dopo le parole dello Special One sull'arbitraggio di Maresca. Dichiarazioni che non possono rientrare nel dispositivo del Giudice Sportivo, che decide solo di eventi accaduti in campo, ma che potrebbero spingere la Procura Federale ad aprire un fascicolo potenzialmente giudicato come "lesivo" dalla giustizia sportiva e che poi potrebbe portare a un deferimento del tecnico. Vedi anche roma Roma, Mourinho rischia il deferimento per le parole su Maresca

DYBALA, VICINO IL RIENTRO E ANCHE LE NOZZE

Paulo Dybala e Oriana Sabatini hanno deciso di fare il grande passo. I due sono fidanzati da 5 anni e l'argentino ha fatto la proposta di matrimonio alla cantante. La Joya le ha regalato un costoso anello e hanno pubblicato la foto su Instagram scrivendo: "Per sempre". La data è ancora top secret così come il luogo scelto dai due. Tanti commenti sotto al post tra cui quello di Alvaro Morata: "Evviva i miei bambini". Grande gioia per Dybala che intanto sta per tornare in campo. Domenica contro il Lecce sarà di nuovo a disposizione di Mourinho.