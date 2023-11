Roma, Dybala è pronto a tornare: "Grazie tifosi, mi date tante forza"

Dopo quasi un mese di stop, Paulo Dybala è pronto a tornare in campo e suona la carica. "Vorrei ringraziare tutti i tifosi che mi sostengono, la vostra presenza amplifica la mia concentrazione e mi dà tanta forza", ha scritto l'attaccante argentino sul suo profilo Instagram. Un ringraziamento ai supporter giallorossi che lancia un messaggio di ottimismo in vista del suo recupero dopo un inizio di stagione costellato da diverse assenze per problemi fisici. Dopo l'infortunio rimediato contro il Cagliari l'8 ottobre, domenica Dybala dovrebbe infatti tornare titolare contro il Lecce, gara valida per l'11.ma giornata di Serie A.